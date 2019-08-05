شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الجزائرى يضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، ضبط مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية "تمنراست" أقصى جنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس، إثر دورية تفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست مخبأ للأسلحة والذخيرة".

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وأضاف البيان، أن المخبأ يحتوي على رشاش عيار 12.7 ملم، ورشاش من نوع PKT، و4 بنادق آلية من نوع كلاشنيكوف، وبندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف، و8 صواريخ من نوع S5KO، و9 قذائف هاون عيار 82 ملم، بالإضافة إلى 1460 طلقة من مختلف الأعيرة".

وأكدت الوزارة - في بيانها - أن هذه العملية تؤكد على اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجيش الجزائري - المنتشرة بكافة ربوع البلاد - على الحفاظ على سلامة الوطن وإحباط أية محاولة للمساس بأمنه واستقراره.