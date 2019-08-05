السيسي: حادث القصر العيني عمل "إرهابي"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الانفجار الذي حدث الليلة الماضية بمنطقة القصر العيني بالقاهرة عمل "إرهابي جبان". وأكد، على حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها عازمة على مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره".

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