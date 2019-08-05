المجموعات الإرهابية تستهدف قاعدة حميميم وتلحق خسائر بشرية ومادية كبيرة

وأكد المصدر لوكالة "سانا" أنه "بتاريخ اليوم وفي تمام الساعة الثالثة والنصف قامت المجموعات الإرهابية باستهداف قاعدة حميميم الجوية بمجموعة من القذائف الصاروخية سقطت في محيط القاعدة ونجم عنها خسائر بشرية ومادية كبيرة".

وأعلنت القيادة العامة للجيش السوري، اليوم الاثنين، استئناف العمليات القتالية في إدلب، والرد على اعتداء للجماعات المسلحة، بعد أن اتهمت المجموعات المسلحة بخرق اتفاق الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

ويوجد في محافظة إدلب أكثر من عشرة تشكيلات مختلفة، وأكبرها "الجبهة الوطنية للتحرير" والجماعة الإرهابية "جبهة النصرة" [المحظورة في روسيا]. إجمالا، وفقًا لبيانات مختلفة، يوجد نحو 30 ألف مسلح في محافظة إدلب، بمن فيهم المرتزقة الأجانب.