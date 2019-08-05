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© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الاثنين أن "النائب العام المستشار نبيل أحمد صادر أحال 11 متهمًا بينهم 4 ليبيين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ؛ لارتكابهم جريمة التخابر لصالح منظمة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها".
وبحسب النائب العام، فإن تلك الجرائم شملت "اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين".
كانت هذه تفاصيل خبر النائب العام المصري يحيل 11 متهما إلى المحاكمة بتهمة التخابر لصالح "داعش ليبيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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