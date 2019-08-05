- 1/2
- 2/2
© flickr.com /
وأشار المراسل إلى تزامن الغارات مع أخرى مماثلة استهدفت محور مدينة خان شيخون جنوب إدلب.
ونقل المراسل عن مصدر ميداني أن هذه الغارات تأتي بعد نقض المسلحين لاتفاق وقف إطلاق النار حيث رصدنا عدة محاولات من قبل المجموعات المسلحة لنقل عتاد وذخيرة وأسلحة مسلحين إلى ريفي حماة وإدلب بهدف شن هجمات على مواقع الجيش السوري في المنطقة، ما استدعى تدخلا مباشرا من قبل الطيران الحربي لضرب المستودعات المرتجلة التي تتم إقامتها في المنطقة وخطوط الإمداد إليها إلى جانب تحصيناتهم الجديدة التي يقومون بإنشائها في ريفي حماة وإدلب.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري يبدأ التمهيد لضرب مواقع "النصرة" في ريف حماة الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.