وكالة: اتفاق جديد بين قطر وإيران... هذه تفاصيله

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الـ15 لخفر السواحل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر، على مدى يوم أمس الأحد واليوم الاثنين، في طهران.
نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رئيس الوفد القطري، مساعد مدير عام أمن السواحل والحدود القطري، المقدم عبد العزيز علي المهندي " توقيع مذكرة تفاهم حدودية بين طهران وقطر، وتحقيق ما وصفه بـ "نتائج جيدة في مناقشة مكافحة الجريمة العابرة للحدود".
كما نقلت عن العميد قاسم رضائي، قائد حرس الحدود الإيراني، أنه "تم التأكيد على تقديم التسهيلات من قبل الدوحة على بناء ميناء خاص لسفن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتقديم خدمات للتجار الإيرانيين على الشكل المطلوب".
وتابع رضائي "ما أكدنا عليه مع الجانب القطري هو تعزيز قدرات البلدان، وخاصة تعزيز قدرة الإنتاج والاستهلاك داخل قطر، وتحسين تنقل رجال الأعمال من كلا البلدين عبر تقديم التسهيلات اللازمة لهم من قبل القوات الحدودية".
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