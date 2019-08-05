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الحشد يغلق طريق الموصل أربيل احتجاجا على قرار عبد المهدي

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ميليشيات الحشد الشعبي دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ميليشيات الحشد الشعبي قامت عناصر من ميلشيات الحشد الشعبي في العراق، بإغلاق الطريق بين الموصل وأربيل احتجاجا على قرار رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، سحب الميليشيات من سهل نينوى، وفق ما أفاد به مراسل "سكاي نيوز عربية".

وتزعم ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، أن سحبها من نينوى سيضر بالجهود الأمنية في المنطقة، وتقول إن تنظيم داعش قد يستغل أي فراغ حتى يتسلل مجددا.

وفي يوليو الماضي، أصدر رئيس وزراء العراق مرسومه،  بعد أسبوعين من أول هجوم ضمن عدة هجمات، لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها، على قواعد عراقية تستضيف القوات الأميركية، وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أميركية.

وحمّل مسؤولون محليون الفصائل الشيعية المسلحة المسؤولية عن أحد هذه الهجمات. ولم يرد تعقيب من إيران.

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وجاء في مرسوم رئيس الوزراء "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور ... تقرر ما يأتي: تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة".

وتملك تلك الفصائل، المعروفة باسم قوات الحشد الشعبي، نفوذا كبيرا في السياسة العراقية.

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05 August 2019, Egypt, Cairo: A firefighter extinguishs a fire after an explosion in front of the National Cancer Institute. According to Health Ministry, at least 17 people died and 26 injured. Photo: Oliver Weiken/dpa (Photo by Oliver Weiken/picture alliance via Getty Images)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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