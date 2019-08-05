تركي آل الشيخ يعزّي أسر ضحايا حادث معهد الأورام بمصر

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization TV-Novosti تركي آل الشيختركي آل الشيخ يعزّي أسر ضحايا حادث معهد الأورام بمصر أعرب رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، المستشار تركي آل الشيخ، عن عزائه ومواساته لضحايا حادث الانفجار في محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل في العاصمة المصرية القاهرة. وكتب على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كامل دعمي وعزائي لأسر ضحايا ومصابي انفجار معهد الأورام .. الله يحفظ مصر". <br /> وحسب وزارة الصحة المصرية سقط 17 قتيلا و32 مصابا منهم 5 في حالة حرجة جراء الانفجار، الذي وقع بمنطقة المنيل قرب معهد الأورام. Advertisements الصور الأولى من حريق محيط معهد الأورام بالمنيل ونتيجة سير إحدى السيارات الملاكي المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بـ 3 سيارات، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفجار نتيجة الاصطدام أوقع قتلى وجرحى في صفوف المواطنين، بحسب بيان وزارة الداخلية. قرائنا من مستخدمي فيسبوك ماسنجر

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