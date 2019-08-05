الأردن يرحب باتفاق السودان بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، اليوم، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في السودان الشقيق بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستوري. وأعتبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن هذا الاتفاق يُعد ركيزة هامة على الطريق الصحيح للحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق‪.‬ وأكد على دعم المملكة الكامل لخيارات الشعب السوداني الشقيق بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله في الأمن والاستقرار والرخاء. كما اعرب الناطق الرسمي عن وقوف المملكة إلى جانب السودان الشقيق وهو يعمل على تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطي الآمن المنجز الذي يتطلع إليه الشعب السوداني الشقيق.

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