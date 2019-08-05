مقتل وإصابة نحو 50 شخصا في حادث انفجار سيارة وسط القاهرة

دبي - بواسطة محمد فارس أعلنت وزارة الصحة المصرية أن سيارة انفجرت أمام معهد الأورام وسط القاهرة واسفر الحادث عن مقتل 19 شخصا وجرح 30 آخرين، وهناك حالات حرجة. وفيما تم إخلاء المعهد من المرضى، باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث. © picture-alliance/dpa/O. Zoheiry Provided by Deutsche Welle

ذكرت وزارة الصحة المصرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين (الخامس من آب/أغسطس 2019) أن 19 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 30 في انفجار وقع خارج المعهد القومي للأورام بوسط القاهرة. وقال خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة على صفحته على فيسبوك "هناك ثلاث إلى أربع حالات حرجة موجودين بالرعاية المركزة بمستشفى معهد ناصر، وتنوعت باقي الإصابات ما بين كسور بسيطة إلى متوسطة، بالإضافة إلى وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم".

من جانبه، أوضح مصدر أمني أنه و"أثناء سير إحدى السيارات الملاكي (الخصوصي) المسرعة عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اصطدمت بالمواجهة بعدد ثلاث سيارات، الأمر الذي أدى لانفجار نتيجة الاصطدام، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص".

الصور الأولى من حريق محيط معهد الأورام بالمنيل

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وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق "أمر بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني وإجراء المعاينات اللازمة للوقوف على أسباب وكيفيه وقوع الحادث".

يأتي ذلك بينما أعلن رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت حالة الطوارئ واستدعاء الطواقم الطبية لرعاية مرضى المعهد القومي للأورام، التابع للجامعة، والوقوف عن كثب على آخر التطورات. وأمر الخشت بتشكيل لجان فنية لمعاينة منشآت المعهد والتأكد من عدم تضررها نتيجة الحادث.

وكان المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة ذكر في بيان أن الحادث وقع ناحية المبنى الإداري بعيدا عن غرف المرضى.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/رويترز)