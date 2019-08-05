دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تخطط للإعلان عن نظام Hongmeng OS في 9 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت أحدث التسريبات على أن هواوي في طريقها للإعلان الرسمي عن نظام تشغيلها الجديد Hongmeng OS في 9 من أغسطس خلال فعاليات مؤتمر المطوريين.

تعقد شركة هواوي مؤتمر المطوريين القادم في 9 من أغسطس في Dongguan، وفي تقرير جديد نشر عبر Global Times، أشير إلى أن العملاق الصيني ستقدم نظام تشغيل Hongmeng OS خلال فعاليات المؤتمر.

ولقد أشار تقرير Global Times أيضاً إلى أن هواوي تعمل على تجربة النظام الجديد الآن على إصدار جديد من هواتفها الذكية، لتعود التساؤلات حول ما إذا كان نظام Hongmeng OS سيكون بديل للأندوريد أو يستهدف أجهزة التلفاز والأجهزة الذكية فقط.

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ولقد أكدت تصريحات هواوي في السابق على أن جهاز تلفاز Honor smart سيكون أول الأجهزة التي تنطلق بنظام تشغيل هواوي الجديد، من جانب أخر أشار تقرير Global Times أن نظام Hongmeng OS يرتكز على نواة صغيرة تدعم الذكاء الإصطناعي في النظام بشكل أفضل، كما يدعم أيضاً العمل على عدة منصات.

يذكر أن التقرير أشار إلى أن هواوي قد تكشف عن هاتفها الأول بنظام تشغيل Hongmeng OS في الربع الأخير من هذا العام، أو خلال فعاليات مؤتمر هاتفها المميز Mate 30 Pro، على أن يأتي الهاتف المميز بنظام تشغيل هواوي الجديد في فئة الهواتف المتوسطة بسعر 288 دولار تقريباً.

المصدر

هذا الموضوع هواوي تخطط للإعلان عن نظام Hongmeng OS في 9 من أغسطس ظهر على التقنية بلا حدود.