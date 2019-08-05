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فنان تشكيلى يقدم اوراق ترشحه فى الانتخابات الرئاسية فى تونس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الفنان التشكيلي عبد الحميد عمار، اليوم الاثنين، بإيداع مطلب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، في المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في منطقة البحيرة.

وكان عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية ممن أودعوا ملفاتهم بالمقر المركزى للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 15 مترشحًا مع نهاية اليوم الثالث لتقديم الترشيحات، الذى يستمر حتى 9 أغسطس الجارى.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية من المقرر أن تجرى الجولة الأولى منها فى 15 سبتمبر المقبل داخل تونس، وأيام 13 و14 و15 من نفس الشهر بالخارج.

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