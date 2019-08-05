شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى: الجماعات الإرهابية رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت القيادة العامة للجيش السورى، أن المجموعات الإرهابية رفضت الالتزام بوقف إطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد بإدلب وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين فى المناطق الآمنة المحيطة.

وقالت القيادة العامة للجيش، فى بيان لها اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء السورية، إنه على الرغم من إعلان الجيش السورى الموافقة على وقف إطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد فى إدلب فى الأول من شهر أغسطس الحالى فقد رفضت المجموعات الإرهابية الالتزام بوقف إطلاق النار وقامت بشن العديد من الهجمات على المدنيين فى المناطق الآمنة المحيطة.

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وأضاف البيان :"إن استمرار سلطات النظام التركى بالسماح لأدواتها من تنظيمات إرهابية متمركزة فى إدلب، بهجماتها واعتداءاتها، يؤكد مواصلة أنقرة نهجها التخريبى وتجاهل تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتشى الخاصة بمنطقة إدلب الأمر الذى أسهم فى تعزيز مواقع الإرهابيين وانتشار خطر الإرهاب فى الأراضى السورية".

وتابع البيان : "انطلاقا من كون الموافقة على وقف إطلاق النار كانت مشروطة بتنفيذ أنقرة لالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشى وعدم تحقق ذلك، على الرغم من جهود الجمهورية العربية السورية بهذا الخصوص، فإن الجيش والقوات المسلحة سيستأنفان عملياتهما القتالية ضد التنظيمات الإرهابية، بمختلف مسمياتها، وسترد على اعتداءاتها، وذلك بناء على واجباتها الدستورية فى حماية الشعب السورى وضمان أمنه".