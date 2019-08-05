اخبار الخليج

الأردن يرحب بالتوقيع على وثيقة الإعلان الدستورى فى السودان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرحب بالتوقيع على وثيقة الإعلان الدستورى فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، باتفاق المجلس العسكرى الانتقالى السودانى وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستورى.

وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سفيان القضاة- فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين- إن هذا الاتفاق يُعد ركيزة مهمة على الطريق الصحيح للحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه، مؤكدا دعم المملكة الكامل لخيارات الشعب السودانى بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله فى الأمن والاستقرار والرخاء، معربا عن وقوف المملكة إلى جانب السودان فى تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطى الآمن المنجز الذى يتطلع إليه الشعب السوداني.

Advertisements

وكان المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير قد وقعوا أمس بالأحرف الأولى على إعلان دستورى يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائى الإعلان الدستورى فى 17 أغسطس الجارى.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يرحب بالتوقيع على وثيقة الإعلان الدستورى فى السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا