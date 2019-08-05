شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يرحب بالتوقيع على وثيقة الإعلان الدستورى فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، باتفاق المجلس العسكرى الانتقالى السودانى وقوى إعلان الحرية والتغيير بشأن بنود وثيقة الإعلان الدستورى.

وقال الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سفيان القضاة- فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين- إن هذا الاتفاق يُعد ركيزة مهمة على الطريق الصحيح للحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه، مؤكدا دعم المملكة الكامل لخيارات الشعب السودانى بكامل أطيافه من أجل تحقيق آماله فى الأمن والاستقرار والرخاء، معربا عن وقوف المملكة إلى جانب السودان فى تجاوز تحديات المرحلة لبناء المستقبل الديمقراطى الآمن المنجز الذى يتطلع إليه الشعب السوداني.

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وكان المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير قد وقعوا أمس بالأحرف الأولى على إعلان دستورى يمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية، ومن المقرر أن يوقع الجانبان بشكل نهائى الإعلان الدستورى فى 17 أغسطس الجارى.