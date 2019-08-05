شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى الكويتى يخصص إصدار سندات وتورق بـ240 مليون دينار لاجل 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك الكويت المركزى، اليوم الاثنين،تخصيص اصدار سندات وتورق بقيمة اجمالية 240 مليون دينار كويتى- نحو 792 مليون دولار امريكى – وقال بنك الكويت المركزى فى بيان لوكالة الانباء الكويتية"كونا"، ان اجل الاصدار ثلاثة اشهر بمعدل عائد ثلاثة فى المئة. وكان اخر اصدار سندات وتورق لبنك الكويت المركزى فى 29 يوليو الماضى بقيمة 200 مليون دينار كويتى – نحو 660 مليون دولار امريكى – ولنفس الاجل.

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