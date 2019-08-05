شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات رئاسية بإنهاء مهام رؤساء أمن 3 ولايات جزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح مراسيم رئاسية تتضمن قرارات بإنهاء مهام رؤساء أمن 3 ولايات.

وبحسب المراسيم المنشورة فى الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، فإنه تم إنهاء مهام كل من نور الدين براشدى رئيس أمن ولاية الجزائر العاصمة وإبراهيم عقون رئيس أمن ولاية عنابة (شمال شرق) وصالح نواصرى رئيس أمن ولاية وهران (شمال غرب).

وتضمنت المراسيم الرئاسية كذلك إنهاء مهام الكاتب العام (الأمين العام) لولاية تبسة (شمال شرق) محمد بن عياد شريف والكاتب العام لولاية المدية (شمال) محمد مرزوقى بالإضافة إلى إنهاء مهام الأمين العام للمقاطعة الإدارية لتقرت بولاية ورقلة (شرق) خالد بادة بسبب وفاته.