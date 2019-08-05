سوريا.. جيش النظام يعلن استئناف عملياته العسكرية بـ"خفض التصعيد"

إدلب (سويا) / الخليج 365

أعلن جيش النظام السوري استئناف عملياته العسكرية، الإثنين، في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا، وذلك رغم موافقته المشروطة على وقف إطلاق النار بالمنطقة.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة أنباء النظام السوري، اتهمت فيه فصائل المعارضة بـ"عدم الالتزام باتفاق وقف النار".

وأفادت مصادر محلية لمراسل الخليج 365 بأن طيران النظام بدأ بالتحليق، قبل قليل، في سماء مدينة خان شيخون الواقعة ضمن منطقة خفض التصعيد، بريف إدلب الجنوبي، دون ورود أنباء عن استهدافها بالقصف حتى الساعة (13.38 ت. غ).

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وتعد محافظة إدلب قلعة الفصائل السورية المعارضة لنظام بشار الأسد، وسيطرت عليها فصائل المعارضة في مارس/آذار 2015.

وفي مايو/أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران إلى توصلها لاتفاق "منطقة خفض التصعيد" في إدلب، في إطار اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.

إلا أن قوات النظام وداعميه تواصل شن هجماتها على المنطقة؛ رغم التفاهم المبرم بين تركيا ورسيا في 17 سبتمبر/ أيلول 2018 بمدينة سوتشي الروسية.

وكشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير، عن مقتل 781 مدنيا على الأقل، بينهم 208 أطفال، جراء غارات للنظام وحلفائه على خفض التصعيد، خلال المدة الواقعة بين 26 أبريل/ نيسان 2019، وحتى 27 يوليو/تموز الماضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.