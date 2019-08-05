مباحثات تركية قطرية في أنقرة حول قضايا إقليمية

أنقرة/ صارب أوزر/ الخليج 365
أجرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، الاثنين، مباحثات مع نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الدولة لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، حول عدد من القضايا الإقليمية.
جاء ذلك خلال استقبال أكار للوزير القطري في مقر الوزارة بالعاصمة التركية أنقرة.
وأفاد مراسل الخليج 365 أن الجانبان بحثا التعاون العسكري والدفاعي بين تركيا وقطر وقضايا أمنية إقليمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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