وفاة أحد قادة "حماس" التاريخيين في قطاع غزة

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365-

توفي، الإثنين، القيادي التاريخي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أحمد نمر حمدان، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز (80 عاما).

وقالت حركة "حماس"، في بيان لها وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه:" تنعى حماس إلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية القائد أحمد نمر حمدان الذي توفي، ظهر الإثنين، بعد صراع مع المرض".

وأضافت:" شكّل القائد حمدان على مدار سنوات عمره، رمزا واجه كل الصعاب بمسؤولية عالية، وكان صوتا صادقا حرا يعبر عن نبض الحركة الإسلامية والشعب الفلسطيني".

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ويعد حمدان من القيادات الأولى لجماعة الإخوان المسلمين وحركة "حماس"، ومن الدعاة الإسلاميين الأوائل في فلسطين، بحسب حماس.

واعتقل حمدان عدة سنوات في السجون الإسرائيلية، بسبب خطاباته التي كانت تدعو لمقاومة الاحتلال، وتم إبعاده إلى جنوب لبنان، ضمن 415 ناشطا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي عام 1992.

ولم يقدم بيان حماس، مزيدا من المعلومات حول "حمدان".



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