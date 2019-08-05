مصر.. ارتفاع ضحايا انفجار "تصادم السيارات" إلى 20 قتيلا

القاهرة/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة المصرية، الاثنين، ارتفاع ضحايا انفجار "تصادم سيارات" وقع قرب معهد طبي شهير وسط القاهرة، إلى 20 قتيلا و47 مصابا.



وفي وقت سابق، أوضحت الداخلية المصرية، في بيان، أن الحادث نجم عن تصادم سيارة كانت تسير عكس الاتجاه قرب معهد الأورام (وسط القاهرة)، بثلاث سيارات أخرى، الأمر الذي أدى إلى حدوث انفجار نتيجة التصادم.

وأضافت أن الحادث "أسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية".

وأعلنت الصحة، في بيان رابع، أن "الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء ٣ حالات خطرة بالرعاية المركزة".

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وأشارت إلى "ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى ٤٧ حالة".

وكانت الصحة ذكرت في بيان ثالث أن عدد ضحايا الحادث ارتفع إلى 19 حالة وفاة و30 مصابا بينهم من 3 إلى 4 حالات حرجة، بالإضافة لوجود كيس أشلاء.

وتنوعت باقي الإصابات ما بين كسور بسيطة إلي متوسطة، بالإضافة إلي وجود حالات حروق بدرجات مختلفة، وجروح قطعية في أماكن متفرقة بالجسم، وفق المصدر ذاته.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نقلوا أنباء غير مؤكدة عن وقوع انفجار داخل المعهد الطبي الحكومي الشهير بالعاصمة، قبل أن تنفي إدارته ذلك وتؤكد أن المرضى بخير والأمور تسير على ما يرام، وأن الحادث وقع خارجه، وفق إعلام محلي.وأفاد بيان لجامعة القاهرة التي تشرف على المعهد الطبي، إلى أن الحادث وقع ناحية المبني الإداري بعيدا عن غرف المرضي، مشيرا إلى تضرر واجهات المعهد.

وفي أبريل/ نيسان 2019، أعلن الجهـــاز المركـزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر (رسمي)، انخفاض إجمالي عدد حوادث السيارات على الطـرق خــلال عام 2018 حيث بلغ 8480 حادثة مقابل 11098 حادثة عام 2017 بنسبة انخفاض 23.6٪.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.