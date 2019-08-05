الموقع يقدم الحل.. كيف تشاهد #يوتيوب بدون إعلانات؟

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأ الموقع الأشهر في العالم ” يوتيوب” في طرح خدمة جديدة تمكن المستخدمين من تحميل الفيديوهات بدقة عالية وفائقة بحسب تقارير صحفية نُشرت مؤخراً.

وتتيح خدمة “يوتيوب بريميوم” إمكانية مشاهدة مقاطع الفيديو من دون إعلانات، بمقابل رسم شهري يصل إلى 12 دولاراً أمريكياً تقريباً.

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ورفعت “يوتيوب” دقة مقاطع الفيديو إلى إلى 1080 بيكسل من 720 بيكسل ،إذ يمكن تحميلها على نظامَي تشغيل “أندرويد” و”آي أو إس” .

حيث يمكن التمتع بمشاهدة مقاطع الفيديو، التي يتم تحميلها حتى من دون وجود خدمات إنترنت على هاتفك.

على أن تكون الخدمة متاحة حالياً في بعض المناطق فقط بهدف التجربة وسيتم توسيعها لبقية المستخدمين في وقت لاحق.