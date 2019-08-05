اهالي حفرالباطن يجددون المطالبات بافتتاح مسلخ جديد

صحيفة الخليج الإلكترونية

الخليج – صباح العنزي – حفرالباطن : مع قرب عيد الاضحى المبارك جدد اهالي محافظة حفرالباطن مطالبهم بافتتاح مسلخ جديد ليخفف الازدحام الذي يشهده في كل موسم من مواسم الاعياد .

ورأى أهالي حفرالباطن ان افتتاح المسلخ اصبح مطلب ضروري في ظل الزيادة السكانية التي تشهدها المحافظة والتي يبلغ عدد سكانها قرابة الـ٨٠٠ الف نسمة “حسب اخر احصائية نشرتها الامانة” .

وذكر المواطن ابراهيم الخالدي ان الامانه سوف تقوم بالسماح لعدد من المطابخ بالذبح ولاكن المطابخ لاتراعي التسعيرة التي وضعتها الامانه في المسلخ .

واضاف المواطن خالد الشمري بان المسلخ يوم العيد تتراكم فيه الذبائح ولايوجد به عمال تواجه الكم الهائل من الذبائح مما نضطر الى الانتظار بالساعات.

الجدير بالذكر ان مسلخ حفرالباطن استقبل العام الماضي قرابة الـ7 الاف ذبيحة .