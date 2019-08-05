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صحيفة الخليج الالكترونية
شددت النيابة العامة على أن الحج عبادة مقدسة، محذرة من استغلاله في جمع التبرعات النقدية أو العينية من دون تصريح من الجهة المختصة، مؤكدة أن ذلك موجب للمساءلة الجزائية، ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وأوضحت النيابة العامة عبر حسابها في «تويتر» اليوم (الاثنين) أن ذلك يأتي طبقا للبند (أولاً/8) من القرار الوزاري المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
كانت هذه تفاصيل خبر #النيابة تنبه: جمع التبرعات في #الحج دون تصريح جريمة كبيرة موجبة للتوقيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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