الإمارات.. #النائب_العام يعلن الإفراج عن “مدانين بالإرهاب”

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن النائب العام الإماراتي، المستشار حمد الشامسى، اليوم الاثنين، الإفراج عن «محكوم عليهـم في جرائم تتعلق بالإرهاب والتطرف»، بمناسبة عيد الأضحى، بقرار من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات.

وأوضح أنَّ القرار «يهدف لمنح المفرج عنهم فرصة جديدة للاندماج في صفوف المجتمع، حتى لو كانوا ممن أخطأوا وزلّت خطواتهم انحرافًا عن حق بلدهم عليهم، متى عادوا إلى الطريق المستقيم، وتجدد إيمانهم وولاؤهم لأرض الآباء والأجداد، وولي الأمر، بعد اجتيازهم برامج المناصحة». بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

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وذكر أنَّ «تقارير المختصين أفادت باعتدال فكرهم وسلامة نفوسهم ونبذهم للتطرف والأفكار والمعتقدات المضللة التي انجرفوا في تيارها، وزوال خطورتهم الإرهابية والإجرامية، ليعودوا إلى أحضان الوطن المفتوحة أبوابه دائمًا لأبنائه المخلصين، والأمل أن يكونوا أعضاء صالحين في مجتمع بلادهم، يلتزمون بقوانين الدولة، وأن يسعوا لمستقبل أفضل، وتبعث فيهم دوافع الاستقامة والتزام السلوك القويم لنيل حياة كريمة لهم ولأسرهم، فضلًا عن إدخال البهجة على عائلاتهم وذويهم في أيام مباركة».

وقال الشامسي: إنّ القرار يجسد «للمحكوم عليهم نموذجًا ملهمًا وبريق أمل في نيل مثل هذا العفو الكريم مستقبلًا متى عادوا إلى جادة الصواب، بما يحفزهم لنبذ كل ما يقصيهم عن بلادهم من أفكار ومعتقدات هدامة، وبذل الجهد لفهم صحيح الدين وصحيح الأفكار والمعتقدات، والتمسك بحسن السلوك ليعودوا أفرادًا صالحين يندمجون في نسيج المجتمع الإماراتي الذى يفخر أبناؤه بولائهم لوطن كريم يتسع لجميع بنيه».

ودعا النائب العام المفرج عنهم إلى بذل جهدهم بنية مخلصة في السعي للتمسك بالنهج السوى والالتزام، والانضمام إلى مسيرة البناء والتنمية في المجتمع على نحو يعود عليهم وعائلاتهم بالخير، يأتي هذا فيما أفرج الشيخ خليفة بن زايد، أمس الأحد، عن 669 سجينًا ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بسداد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم تنفيذًا لتلك الأحكام، بمناسبة حلول عيد الأضحى.