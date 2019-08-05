خلال #حج هذا العام.. إصدار 54 ألف #تأشيرة_عمل موسمية

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 54 ألف تأشيرة عمل موسمية، وذلك لـ 65 منشأة تمارس نشاط خدمة حجاج بيت الله الحرام لموسم حج هذا العام 1440هـ.

وأنشأت الوزارة في وقت سابق إدارة متخصصة لمتابعة أعمال التأشيرات الموسمية والمؤقتة وأعمال الحج، من أبرز مهامها دراسة وإصدار التأشيرات، والتنسيق مع الجهات الرقابية لمتابعة المخالفات، والمشاركة في وضع خطط الطوارئ لموسم الحج لقطاع التنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى متابعة مغادرة العمالة الموسمية بعد انتهاء موسم الحج.

Advertisements

وأوضحت العمل أن هناك فرق تفتيش تشارك الوزارة خلال موسم الحج، للتأكد من التزام المنشآت العاملة في الموسم بأنظمة ولوائح العمل.