تعرف على طريقة إلغاء تصاريح #الحج إلكترونيًّا

- 1/2
- 2/2
الخليج - واس
أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية إمكانية إلغاء تصريح الحج “إلكترونياً” للمواطنين الذين صدرت لهم تصاريح حج لهذا العام 1440هـ ، قبل تاريخ 7 / 12 / 1440 هـ، وذلك عبر منصة الخِدمْات الإلكترونية الشاملة لوزارة الداخلية “أبشر”
وقالت في حال رغبة الحاج إلغاء تصريح الحج بعد تاريخ 7 / 12 / 1440هـ، فإن ذلك يكون عن طريق زيارته لأقرب مكتب للأحوال المدنية، مع وجوب إحضار الأوراق الثبوتية من حملة الحج، التي تفيد بإلغائه للتصريح.
وفي إطار التفاصيل الخاصة بخدمة إلغاء تصريح الحج، فإن الأحوال المدنية تؤكد لعموم المستفيدين أن إلغاء التصريح حسب الإجراءات النظامية، يتيح له التقدم بطلب جديد في الأعوام المقبلة، كما أنه في حال وجود مرافق واحد أو أكثر مع الحاج الأساسي، فيجب عليه التقديم بإلغاء التصاريح الخاصة بالمرافقين قبل إكمال إجراءاته الشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على طريقة إلغاء تصاريح #الحج إلكترونيًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.