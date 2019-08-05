برواتب تبدأ من 6 آلاف ريال.. توفر #وظائف في #الخطوط_الحديدية

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل للدراسة في أحد مجالات صناعة الخطوط الحديدية في برنامج”مساعد قائد قطار” .

ويتأهل الدراسون في المعهد للعمل لدى الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار” ، بعد إكمال فترة الدراسة والمحددة والتي تستمر لشهرين ونصف ، ليتم استيعابهم في وظائف ” مساعد قائد قطار ” و ” مسؤول خدمات أرضية ” .

وبدأ المعهد في استقبال طلبات التقديم أمس الأحد على أن يستمر إلى 29 من شهر أغسطس الجاري وفق الشروط المحددة.

وأوضح المعهد أنه سيتم منح الدارسين مكافأة شهرية تقدر بحوالي 3300 ريال أثناء فترة التدريب، فيما سيبدأ الراتب بعد اجتياز البرنامج من 6 آلاف ريال، إضافة إلى مزايا أخرى.

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الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل شهادة الدبلوم (الكلية المتوسطة) أو ما يعادلها.

3- أن يكون عمر المتقدم بين 20 و 30 عاماً.

4- مستوى اللغة الانجليزية لا يقل عن 4.5 في امتحان IELTS أو ما يعادله.

5- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

6- اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

7- سوف يتم إبلاغ من تنطبق عليهم شروط القبول برسالة نصية ورسالة على البريد الالكتروني بموعد اختبار تحديد المستوى (بعد انتهاء الفرز).

8- في حال تم استدعاؤك لاختبار القبول يجب إحضار المتطلبات الموضحة أدناه.

9- في حال عدم إحضار المتطلبات أو عدم تطابقها مع المعلومات المسجلة في بداية التقديم سوف يتم إلغاء تقديمك.

10- في حال تقديمك بشكل متكرر سوف يتم الاستبعاد مباشرة.

المتطلبات:

1- أصل بطاقة الأحوال الشخصية وصورة منها.

2- أصل شهادة الدبلوم أو شهادة أعلى (أو نسخة طبق الأصل- مختومة) وصورة منها.

3- نسخة من درجة اختبار القدرات العامة ( قياس).

4- أصل شهادة إجادة اللغة الانجليزية لـ IELTS بمعدل 4.5 أو ما يعادلها وصورة منها.

المميزات:

1- مكافأة شهرية 3.300 ريال خلال التدريب.

2- التوظيف في مهنة (مساعد قائد قطار) أو (مسؤول خدمات أرضية) بعد اجتياز البرنامج التدريبي.

3- الراتب الشهري بعد اجتياز البرنامج يبدأ من 6,000 ريال.

4- التسجيل في التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي (يشمل الموظف وزوجته وأطفاله ووالديه).

موعد التقديم:

– التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2019/08/04م وسوف يكون بنهاية يوم الخميس الموافق 2019/08/29م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا