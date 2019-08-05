صحيفة الخليج الإلكترونية صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بترقية مدير الأحوال المدنية في محافظة الزلفي الأستاذ عبدالرحمن بن برجس العمر إلى المرتبة الحادي عشر .

من جانبه عبر ” العمر ” عن بالغ شكره وامتنانه لسمو وزير الداخلية على هذه الثقة سائلاً الله أن تكون عون له لمزيد من البذل والعطاء

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