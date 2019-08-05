الهند تلغي وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير

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الخليج - أ ف ب
أعلنت الحكومة الهندية، الاثنين، إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لكشمير بمرسوم رئاسي، في قرار من شأنه أن يؤدي الى تصعيد كبير في هذه المنطقة التي تشهد تمردا انفصاليا.
ويأتي هذا القرار بعد ساعات من فرض إغلاق أمني في المنطقة.
وقال وزير الداخلية أميت شاه للبرلمان إن الرئيس وقع مرسوماً يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكماً ذاتياً خاصاً لولاية جامو وكشمير، ونص المرسوم على أن الإجراء دخل حيز التنفيذ “فوراً”.
وقسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947.
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