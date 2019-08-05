حزب المنصف المرزوقي يقرر ترشيحه لرئاسة تونس

وقال المرزوقي، اليوم الاثنين، في تصريحات نقلتها إذاعة "موزاييك" التونسية: "حزبي قرر ترشيحي للرئاسة، وأنا في آخر لحظات النقاش، وسأعلن قراري يوم الأربعاء".

وجاء ذلك بالتزامن مع فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستنظم في تونس في 15 سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في الـ25 من يوليو/تموز المنصرم.

وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إنها قد فتحت الجمعة 24 يوليو/تموز، باب قبول الترشيحات للانتخابات الرئاسية، قبل أن يتم غلقه في 9 أغسطس/ آب 2019.