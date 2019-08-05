43 قتيلا في ضربة جوية على بلدة مرزق جنوبي ليبيا

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ونقلت وكالة "رويترز" عن محمد عمر، عضو المجلس البلدي لمرزق، القول إن "القصف الجوي نتج عنه 43 قتيلا و51 جريحا. هذه كحصيلة أولية".
© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI
وقال المركز الإعلامي للجيش الليبي، في بيان: "سلاح الجو استهدف عدة أهداف تابعة للمعارضة التشادية حول مدينة مرزق".
وأضاف البيان: "اليوم نفذت عدة ضربات جوية... استهداف تجمع للعربات بمنطقة سدادة وتم تدميرها بالكامل، واستهداف بوابة تابعة لشورى بنغازي وتم تدمير العديد من العربات في هذا الموقع.. استهداف تجمع من العناصر والعربات بالقرب من خزان المياه شرق مدينة غريان".
وتابع البيان أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية لـ "دعم ومساندة القوات البرية المتقدمة إلى قلب عاصمتنا الحبيبة في معظم محاور القتال".
وأكد البيان: "كانت كل الضربات دقيقة ومركزة".
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