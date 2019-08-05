دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper وزارة الصحة المصرية: مقتل 16 وإصابة 21 في «انفجار معهد الأورام»

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن 16 مواطنًا لقوا مصرعهم جراء حادث انفجار عدد من السيارات بمحيط معهد الأورام بحي المنيل جنوبي القاهرة.

وأضافت الوزارة في بيان، أصدرته في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الاثنين، أن 21 مواطنًا آخرين أصيبوا ويتلقون العلاج حاليًا بمعهد ناصر ومستشفيات أخرى.

وتوجهت وزيرة الصحة إلى معهد ناصر لمتابعة حالة المصابين.

وتضاربت الأنباء حول انفجار سمع دويه بجوار معهد الأورام بالقاهرة، مساء الأحد، ففي حين أكدت المصادر الأمنية أن الانفجار وقع نتيجة انفجار خزان أكسجين، وأكدت جامعة القاهرة أن الانفجار وقع خارج معهد الأورام ولا صحة لوقوع الانفجار داخله.

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وقال المكتب الإعلامي للجامعة في بيان مقتضب، إن «المعلومات المبدئية تشير إلى أن الانفجار وقع خارج المعهد نتيجة تصادم سيارة تسير عكس الاتجاه بمجموعة سيارات».

ودفعت وزارة الصحة بأكثر من 20 سيارة إسعاف لموقع الحادث لنقل المصابين، بحسب التليفزيون المصري.

وتم تداول أنباء في وقت سابق عن مصرع عدة أشخاص وإصابة آخرين، إثر انفجار أسطوانة أكسجين داخل معهد الأورام.