شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يشيد باستقبال مصر مئات الآلاف من اليمنيين للإقامة فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية اليمنى الدكتور منصور بجاش، أن مصر تعتبر المقصد الأول للمواطن اليمنى فى ظل الأوضاع الراهنة التى تمر بها بلاده، مثمنا موقف مصر الأخوى وحرص القيادة المصرية على التخفيف من وطأة الضغوط التى يعانى منها الشعب اليمنى، واستقبال مصر لمئات الآلاف من اليمنيين للإقامة فيها.

وناقش وكيل وزارة الخارجية - خلال لقائه، اليوم الاثنين، السفير المصرى، بمناسبة انتهاء فترة عمله لدى اليمن- أوضاع الجالية اليمنية فى مصر، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لوزارة الخارجية لقضايا اليمنيين فى دول العالم، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأشاد الدكتور منصور بجاش، بجهود السفير المصرى ناصر حمدى التى بذلها خلال فترة عمله سفيرًا لبلاده لدى اليمن.