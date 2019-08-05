شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: توفر جميع الفصائل في بنك الدم في مستشفى شرق عرفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جهزت وزارة الصحة السعودية، بنك الدم في مستشفى شرق عرفات بكامل التجهيزات التقنية والكوادر البشرية البالغ عددهم 33 ممارسا صحيا في تخصصات المختبرات وأمراض الدم، كما وفرت جميع الفصائل ومشتقات الدم من بلازما وصفائح دم خدمة لحجاج بيت الله الحرام، في جميع أقسام المستشفى وخاصة العناية المركزة.

وكما نُشر فى وكالة الانباء السعودية، في هذا الإطار نظم المستشفى حملات تبرع بالدم والصفائح الدموية داخل مستشفى شرق عرفات والتي دعمت البنك بأكثر من 300 وحدة إضافية ، ودعم لمستشفيات المشاعر المقدسة.

كما تم تجهيز مختبر التشخيص الجزيئي في المستشفى شرق عرفات، وتتوفر فيه الفحوصات التأكيدية للأمراض المعدية ، وجميع المحاليل والكواشف المخبرية وتعمل بأيدي سعودية من أطباء وأخصائيين مختبرات طبية بنسبة 100%.

ويقوم هذا المختبر بخدماته للحجاج بمشعر منى ومشعر عرفات، وتصدر النتائج خلال مدة وجيزة جدا تحت برتوكول عالمي ومعايير معتمدة ويشرف عليها لجنة المختبرات وبنوك الدم بالحج لعام1439هـ .