شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف 5 ضباط بسبب هروب سجناء من مركز شرطة القناة ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا الإرهاب في رئاسة محكمة استئناف الرصافة الاتحادية ببغداد، اليوم الاثنين، عن توقيف 5 ضباط و8 منتسبين على خلفية هروب متهمين بقضايا مخدرات.

وحسب ما نُشر فى موقع روسيا اليوم الاخبارى، ذكر بيان عن القضاء العراقي أن "المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وأصدرت أمرا بتوقيف خمسة ضباط وثمانية منتسبين على خلفية هروب 14 متهما بقضايا مخدرات بينهم محكوم بالسجن".

وأشار البيان، إلى أن المحكمة أكدت القبض على ستة من الهاربين وأصدرت أوامر قبض على ثمانية آخرين ما زالوا طلقاء.

وتابع، أن معظم الهاربين متهمون بقضايا الاتجار بالمخدرات وموقوفون وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".