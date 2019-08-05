شكرا لقرائتكم خبر عن أكراد سوريا يتعهدون بالتصدى للعملية التركية المرتقبة شمالى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تعهدت القوات الكردية بسوريا، اليوم الاثنين، بالتصدى للعملية التركية المرتقبة فى شرق الفرات شمالى البلاد.

وطالبت الإدارة الذاتية الكردية بشمال شرق سوريا، وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" فى نبأ عاجل - المجتمع الدولى بمنع تركيا من تنفيذ عمليتها العسكرية شرق الفرات.

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فى سياق متصل، استعدت القوات الكردية فى شمال شرقى سوريا لحرب ضد تركيا؛ حيث تم حفر عدة أنفاق وإقامة مستشفيات ميدانية تحت الأرض، وتحويل عشرات المنازل إلى مواقع محصنة.

يأتى هذا فى وقت تحشد فيه "أنقرة"، قواتها عند حدودها مع سوريا استعدادا لشن عملية عسكرية جديدة ضد وحدات حماية الشعب الكردية.