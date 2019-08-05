شكرا لقرائتكم خبر عن الحشد الشعبى يغلق طريق الموصل أربيل احتجاجا على قرار عبد المهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت عناصر من ميلشيات الحشد الشعبي في العراق، بإغلاق الطريق بين الموصل وأربيل احتجاجا على قرار رئيس الوزراء، عادل عبد المهدى، سحب الميليشيات من سهل نينوى.

ونقلت "سكاي نيوز عربية"، أن ميليشيات الحشد الشعبي، تزعم أن سحبها من نينوى سيضر بالجهود الأمنية في المنطقة، وتقول إن تنظيم داعش قد يستغل أي فراغ حتى يتسلل مجددا.

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وفي يوليو الماضي، أصدر رئيس وزراء العراق مرسومه، بعد أسبوعين من أول هجوم ضمن عدة هجمات، لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها، على قواعد عراقية تستضيف القوات الأمريكية، وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أميركية.

وحمّل مسؤولون محليون الفصائل الشيعية المسلحة المسؤولية عن أحد هذه الهجمات، ولم يرد تعقيب من إيران، وجاء في مرسوم رئيس الوزراء "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور ... تقرر ما يأتي : تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة".

وتملك تلك الفصائل، المعروفة باسم قوات الحشد الشعبي، نفوذا كبيرا في السياسة العراقية.