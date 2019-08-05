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شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة مكة": 282 عملية جراحية و904 جلسات غسيل كلوى قدمت للحجاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمى لصحة مكة المكرمة إحصاء، عبر موقع "تويتر" عن عدد العمليات والخدمات الصحية التى تم تقديمها لحجاج بيت الله الحرام فى مستشفيات مكة المكرمة، منذ بداية شهر ذو القعدة وحتى تاريخ 3 ذو الحجة.
وتضمن التقرير الذى نشره الحساب بطريقة الأنفوجراف، القيام بعدد 282 عملية جراحية و 904 جلسة غسيل كلوى، و25 عملية قسطرة، إضافة إلى 24 عملية مناظير.
يذكر أن وزارة الصحة السعودية هيأت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة 25 مستشفى و156 مركزاً صحياً بسعة سريرية تبلغ 5000 سرير، إضافة إلى 18 نقطة طبية في قطار المشاعر و180 سيارة إسعاف و17 مركز طوارئ على جسر الجمرات.
صحة مكة
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