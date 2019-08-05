شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية تعاون بين الخطوط الجوية الملكية الأردنية ونظيرتها المغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الخطوط الجوية الملكية الأردنية، ونظيرتها المغربية، اتفاقية تعاون تجاري على أساس الرمز المشترك، بحسب بيان للشركة الأردنية.

وذكر البيان أن الاتفاقية تتضمن قيام الخطوط الملكية الأردنية، بتسويق وبيع عدد غير محدود من المقاعد على رحلات طائرات الخطوط المغربية، بين مدينة الدار البيضاء والعاصمة الأردنية عمان.

وبموجب الاتفاقية، يستطيع المسافرون حجز مقاعدهم وشراء تذاكرهم من الملكية الأردنية، والسفر بها مع الخطوط المغربية.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اليوم ،الإثنين، وتشغل الخطوط الملكية المغربية رحلات منتظمة، بين الدار البيضاء وعمان بواقع ثلاث رحلات في الأسبوع.

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ونقل البيان عن المدير العام للملكية الأردنية ستيفان بيشلر، قوله إن هذه الصيغة من التعاون بين الشركتين ستنعكس نتائجها إيجابيا على تسهيل حركة عبور المسافرين بين البلدين وإتاحة خيارات أكبر للسفر على الرحلات العاملة بين عمان والدار البيضاء.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المغربية عبدالحميد عدو، إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسار الشراكة والروابط القوية التي تجمع المغرب والأردن.

وبدأت الشركة المغربية بتسيير رحلاتها إلى العاصمة الأردنية عمان منذ شهر أبريل الماضي، ما يساهم في تنشيط حركة المسافرين بين الوجهتين وسيسمح لمسافري الناقلتين بالوصول إلى محطات جديدة ما بعد الدار البيضاء وعمان، بحسب عدو.

يشار إلى أن الملكية الأردنية سيرت رحلات جوية لأول مرة إلى العاصمة المغربية عام 1974 حتى أوقفتها في العام 2005 لأسباب تجارية.