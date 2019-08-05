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الان تتابع وليد الطبطبائي: أنا ألتقي مع الحوثي في النسب لكني أعاديه والان مع التفاصيل
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أثار الجدل بتغريدة على
متابعات - الخليج 365
أثار عضو مجلس الأمة السابق في الكويت، وليد الطبطبائي، الجدل بعد أن كشف أنه يلتقي في النسب مع عبدالملك الحوثي.
وقال الطبطبائي: “أنا من أشد أعداء الحوثي لتسببه في معاناة أهلنا في اليمن، وهو أداة بيد إيران، لكن هذا لا يجعلنا نطعن في نسبه، فهو يرجع معنا نحن السادة الطبطبائية إلى الإمام يحيى الهادي بن الحسين بن القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثني بن الحسن بن علي بن ابي طالب”.
والنائب وليد الطبطبائي موجود حاليًّا في تركيا، وأصدرت بحقه محكمة الكويت الحكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف، في قضية اقتحام مجلس الأمة الكويتي في سياق احتجاجات، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011.
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