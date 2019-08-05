"بايرديناميك" تطلق سماعة لاسلكية فاخرة

أطلقت شركة "بايرديناميك" الألمانية سماعة لاسلكية فاخرة "Amiron wireless copper، بسعر 800 يورو.

وتأتي السماعة من فئة Over-Ear تعتمد على تقنية البلوتوث 4.2، وتزدان بحلقة من النحاس تحيط بقلب السماعة النابض، والذي يتمثل في ملف صوت من سلك نحاسي.

ويكتمل التصميم الجذاب للسماعة بشريط رأس ناعم يكتسي بلون الأنثراسايت ووسادات أذن تكتسي باللون الأسود. وللشعور بالراحة الفائقة تم صنع قطعتي سماعة الرأس من قماش ألكانتارا الفاخر.

وزودت السماعة اللاسلكية بسطح استعمال لمسي، وتدعم أكواد الترميز Qualcomm aptX HD وaptX LL وaptX وApple AAC وSBC، بالإضافة إلى ميكروفون مدمج مع لوحة لمسية في الجزء الأيمن من السماعة.

ويتم شحن البطارية المدمجة سعة 1050 مللي أمبير ساعة عبر منفذ USB Type-C.