الجيش الليبي يعلن قصف أهداف تابعة للمعارضة التشادية

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القاهرة- سبوتنيك وقال المركز الإعلامي للجيش الليبي، في بيان له اليوم الاثنين، "سلاح الجو استهدف عدة أهداف تابعة للمعارضة التشادية حول مدينة مرزق".
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وتابع البيان أن سلاح الجو نفذ ضربات جوية لـ "دعم ومساندة القوات البرية المتقدمة إلى قلب عاصمتنا الحبيبة في معظم محاور القتال".
وأكد البيان "كانت كل الضربات دقيقة ومركزة".
وكانت حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس اتهمت الجيش الليبي بقصف أهداف في مرزق مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.
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