اخبار الخليج

اعتراض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون على مطارات مدنية سعودية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، اليوم الاثنين، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "القوات الجوية الملكية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة".

© AP Photo / Hani Mohammed

وأضاف المالكي أن الجماعة "بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، اليوم الاثنين، تنفيذ هجمات بعدد من الطائرات المسيرة على مطاري أبها ونجران، وقاعدة الملك خالد الجوية في المملكة العربية السعودية.

وقال متحدث باسم "أنصار الله"، إن هذا "الاستهداف هو تجسيد لوعد قائد الثورة بالضربات الموجعة وتوسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة"، وفق ما ذكرته قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتراض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون على مطارات مدنية سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا