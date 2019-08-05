اعتراض طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون على مطارات مدنية سعودية

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس"، اليوم الاثنين، عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت، صباح اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرات دون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة".

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وأضاف المالكي أن الجماعة "بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن قامت بتنفيذ هجومها الإرهابي على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن بتعاون وتنسيق وثيق مع تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا)".

وكانت جماعة "أنصار الله" قد أعلنت، اليوم الاثنين، تنفيذ هجمات بعدد من الطائرات المسيرة على مطاري أبها ونجران، وقاعدة الملك خالد الجوية في المملكة العربية السعودية.

وقال متحدث باسم "أنصار الله"، إن هذا "الاستهداف هو تجسيد لوعد قائد الثورة بالضربات الموجعة وتوسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة"، وفق ما ذكرته قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين.