قرار من حاكم دبي بمناسبة عيد الأضحى

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وأمر حاكم دبي، بالعفـو عـن 430 سجينا في دبي ومن مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.
© AP Photo / KAMRAN JEBREILI
وأضاف "الحميدان" أن النيابة العامة بدأت في التنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ الأمر السامي، لتمكين المحكومين المشمولين بالعفو من قضاء أيام عيد الأضحى مع ذويهم وأصدقائهم لإدخال البهجة عليهم.
وأضاف أن المكرمة السامية تمثل فرصة امام المشمولين بالعفو لطي صفحة مضت في حياتهم بكل ما حملته من أخطاء، وفتح صفحة جديدة مع أسرهم وأحبائهم في إطار من الالتزام بأحكام القانون الذي يمثل السياج الحامي للمجتمع والضامن لأمن وسلامة أفراده، والحافظ لممتلكاتهم وحقوقهم، ليبقى مجتمع دولة الإمارات نموذجا للمجتمعات التي تعلي مبدأ سيادة القانون.
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