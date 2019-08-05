شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يقتحم موقعا أثريا شمال نابلس ويغلقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، بلدة سبسطية شمال نابلس شمال الضفة الغربية، وأغلقت الموقع الأثرى أمام المواطنين.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إن عددا من الدوريات الإسرائيلية اقتحمت البلدة، لتأمين اقتحام طاقم من "الإدراة المدنية، وأغلقت الموقع الأثرى أمام المواطنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال تحاول جاهدة منع استكمال مشروع ساحة البيدر السياحى والعمل بها، تحت حجج وذرائع واهية، مشيرا إلى أن المجلسين الاستشارى والتنفيذى لمحافظة نابلس سينعقدان يوم غد على أرض سبسطية وبالقرب من ساحة البيدر، للاطلاع عن كثب على انتهاكات الاحتلال.

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فى سياق آخر وفى قطاع غزة توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم لمسافة محدودة شرق مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن 4 جرافات عسكرية توغلت لمسافة محدودة بمحاذاة السياج الفاصل المقابل لمخيم العودة بملكة شرق مدينة غزة وشرعت بأعمال تسوية وتجريف.

وكانت قوات الاحتلال قد توغلت أمس شرق مخيم البريج بذات الطريقة.