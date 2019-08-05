شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر.. هيئة الوساطة والحوار تستحدث لجنة حكماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة الوساطة والحوار في الجزائر، عن استحداث لجنة حكماء تستند إليها لجان الهيئة التي تشكلت بعد اجتماع الهيئة الرابع.

وحسبما نُشر فى موقع العربية الاخبارى، أكدت الهيئة الشروع في جولات حوار عبر كامل المحافظات لجمع المقترحات وتقريب الرؤى حول مسار حل الأزمة، كما قالت الهيئة في بيانها إن مسودتها النهائية ستستند إلى المقاربات التي طرحت في الساحة السياسية قبل إنشاء الهيئة.

وتتكون لجنة الحكماء الاستشارية، حسب بيان الهيئة، من كل الشخصيات والخبراء الذين وافقوا على الانضمام إلى دعوتها للحوار دون ذكر هوياتهم.