شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: لا حالات وبائية بين الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن الحالة الصحية لحجاج بيت الله الحرام مطمئنة ولم تسجل حتى اليوم أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج، مشيراً إلى أن عدد الحجاج الذين قدمت لهم الخدمات الصحية بلغ أكثر من 233 ألف حاج وحاجة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن الوزير توفيق الربيعة قوله، إن الوزارة تقدم هذا العام خدماتها العلاجية والتشخيصية لضيوف الرحمن من خلال أكثر من 30 ألفاً من كوادرها التخصصية لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن.

وأكد وزير الصحة، مواصلة الوزارة تنفيذ برنامج «إنقاذ حياة» الذي يتضمن تقديم خدمات صحية متخصصة مجانية تشمل عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية والغسيل الكلوي والمناظير الهضمية، إضافة إلى عمليات الولادة وغيرها من الخدمات المتخصصة التي يحتاج إليها المرضى الحجاج.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية هيأت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة 25 مستشفى و156 مركزاً صحياً بسعة سريرية تبلغ 5000 سرير، إضافة إلى 18 نقطة طبية في قطار المشاعر و180 سيارة إسعاف و17 مركز طوارئ على جسر الجمرات.