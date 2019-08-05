شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعترض ويسقط طائرات بدون طيار حوثية تجاه مطارات مدنية سعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، اعتراض طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مطارات مدنية فى السعودية. وقال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف العقيد الركن تركى المالكى - وفقا لما أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الاثنين/ - : "إن القوات الجوية الملكية السعودية وقوات الدفاع الجوى الملكى السعودى تمكنت صباح اليوم من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيرة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية بالمملكة". وأوضح العقيد المالكى أن الميليشيات الحوثية الإرهابية بدأت باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن بأعمالها الإرهابية بعد أن نفذت هجومها الإرهابى على أحد المعسكرات الحكومية بالعاصمة المؤقتة عدن، وذلك من خلال التعاون والتنسيق الوثيق مع تنظيم (داعش) الإرهابي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربى يعترض ويسقط طائرات بدون طيار حوثية تجاه مطارات مدنية سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.