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القوات العراقية تكشف نفقا لداعش جنوب الموصل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الحشد الشعبى العراقى اليوم الاثنين، الكشف عن نفق لتنظيم (داعش) الإرهابى جنوب مدينة الموصل الواقعة بمحافظة نينوى شمالى البلاد.

وأفادت قوات الحشد العراقية ـ فى بيان أورده راديو (سوا) الإخبارى اليوم الاثنين، أن القوات المشتركة تمكنت بإسناد من سلاح الجو العراقى من الكشف عن نفق لداعش فى قرية رأس السهل غرب القيارة جنوب مدينة الموصل العراقية.

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وأشارت إلى أن هذا جاء خلال حملة مداهمات وتفتيش، وذلك لتطهير مناطق شمال قضاء المقدادية شمال ناحية جلولاء وخانقين والمقدادية ومناطق جنوب نينوى للقضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابى فى البلاد.

وجاء هذا بالتزامن مع إعلان قيادة العمليات المشتركة العراقية انطلاق المرحلة الثالثة من عملية (إرادة النصر) للقضاء على فلول تنظيم داعش وإنهاء تهديده فى العراق.

 

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