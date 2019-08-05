وقف الديانة التركي يموّل مشروع "أضاحي" في غزة

غزة/ مصطفى حبوش/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، الإثنين، أنها ستنفذ مشروع توزيع لحوم أضاحي، على المئات من الأسر الفلسطينية الفقيرة، خلال أيام عيد الأضحى، بتمويل من وقف الديانة التركي.

وقال رئيس لجنة تنفيذ المشروع، منذر الغماري، في تصريح اطلعت عليه وكالة الخليج 365، إنه سيتم ذبح 75 بقرة خلال أيام عيد الأضحى، وتوزيعها على أسر فقيرة في جميع محافظات قطاع غزة.

وأشار الغماري إلى أنه سيتم توزيع اللحوم، عبر لجان الزكاة، التابعة لوزارة الأوقاف والمنتشرة بأنحاء القطاع.

وأعرب عن شكر وزارته لوقف الديانة، ورئاسة الشؤون الدينية في تركيا، على تمويل المشروع الإنساني.

كما أشاد الغماري بدعم الحكومة والشعب التركي المتواصل للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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